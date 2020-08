Club Brugge mist verdediger zes maanden, nu ook Dennis geblesseerd

Club Brugge had nog niet al te veel gezegd over de blessure van Matej Mitrovic, die vorige maand een enkelblessure opliep. Intussen is de Kroatische verdediger geopereerd.

Mitrovic zal minimum een half jaar out zijn. Ook Maxime De Cuyper onderging trouwens een ingreep en is zes weken uit roulatie. Simon Deli wordt volgende week opnieuw onderzocht, maar dit weekend is hij er zeker niet bij.

Club gaat echter geen extra linksvoetige verdediger halen. "We hebben nog Ricca, Sobol en Balanta die daar ook kunnen spelen. We gaan geen extra linksvoetige verdediger halen omdat Deli en De Cuyper even out zijn. Anders zouden we veel transfers moeten doen", aldus Philippe Clement.

Op training sloeg vandaag ook Emmanuel Dennis zijn voet om na een contact en moest de training staken. Het wordt afwachten hoe ernstig die blessure is.