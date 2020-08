Ivan Leko wacht nog op zijn nieuwe spits, maar... "Op 1 september hebben we een team dat van iedereen in België kan winnen"

Met Pieter Gerkens kreeg Ivan Leko een speler met wie hij in het verleden al succesvol samenwerkte. Is zijn team daarme af? Nee. Daarop is het nog even wachten.

En Leko vertrouwt op het bestuur dat het in orde komt. "We weten exact wat we nodig hebben om competitief te zijn met de andere clubs", legde de Kroatische trainer uit. En een type dat hij nodig heeft is een nieuwe spits, want voorlopig heeft hij alleen Mbokani en geen back-up. "Ik heb nog geen nieuws over een spits", klonk het.

En die spits hoopt hij, uiteraard, zo snel mogelijk te hebben. Die had hij eigenlijk liever nu al gehad. "Ik had mijn kern liever op 15 juni of vroeger al gehad", lachte hij. "Maar dat moet je bijstellen naar de eerste training, dan naar het trainingskamp en een week voor competitie. Dat is nu overal zo. Ook bij andere clubs."

Huiswerk af op 1 september?

Dus is het wachten geblazen. En werken. "Nu is het mijn job om te werken met de jongens die ik heb. Bovendien heb ik er vertrouwen in dat we op 1 september een ploeg hebben die tegen iedereen in België kan winnen", klonk hij vastberaden.

Dat is binnen twee en een halve week. Vorig jaar pakte Antwerp in de laatste rechte lijn naar de deadline ook nog uit met de komst van Defour, Gano, Benson en Hoedt en enkele dagen daarvoor nog Mirallas. Maar dit jaar ligt de deadline pas op 5 oktober.