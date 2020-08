Eupen wil iets rapen tegen Club Brugge en moet blauw-zwart Adriano al vrezen? "Hij is ultrafit"

Zondag staat Club Brugge voor een tripje naar de Oostkantons. De Panda's tellen door hun gelijkspel tegen OH Leuven een puntje meer dan Club Brugge, dat thuis verloor van Sporting Charleroi. En Eupen zou graag nog een weekje langer boven blauw-zwart staan in het klassement.

Tegen OHL zat er veel meer in voor Eupen, maar door een resem gemiste kansen keerden ze huiswaarts met een puntje. Nu willen ze minstens even goed doen tegen Club Brugge. "We spelen tegen een ijzersterk team, tegen de titelhouder", vertrouwde Benat San José ons toe.

Adriano

"We zullen onszelf moeten overtreffen, want het is niet gemakkelijk om tegen hen te scoren. Er zal ook op hoog niveau verdedigd moeten worden, maar na wat ik op OHL heb gezien van Benoit Poulain ben ik niet bang", aldus de Spanjaard. En dan is er natuurlijk nog nieuwkomer Adriano, de ex-speler van Barcelona. "Ik weet niet of hij al speelgerechtigd is tegen zondag, maar hij is ultrafit."

Het respect voor Club vanwege Eupen is groot, maar de Panda's geloven in hun kansen. Vorig jaar zijn ze immers een puntje gaan rapen in Jan Breydel. "We hebben respect voor het beste team van de competitie, maar we gaan onze eigen filosofie volgen. Mentaal staan we sterk en ik heb vertrouwen in mijn spelers voor komende zondag. We moeten op onze hoede zijn voor een team dat barst van de kwaliteiten, maar als de richtlijnen worden opgevolgd kunnen we iets moois neerzetten", besloot San José.