Anderlecht kan in volgende dagen nog een overbodige speler aan Nederlanders slijten

Operatie 'Grote Kuis' is volop bezig bij Anderlecht. En voorlopig zit er wel schot in de zaak. Nu is er vanuit Nederland nog interesse voor een overbodige aanvaller.

Volgens Omroep West zou ADO Den Haag interesse hebben in Mohammed Dauda. De Ghanese aanvaller komt helemaal niet meer in het stuk voor bij paars-wit en werd vorig seizoen al uitgeleend aan Esjberg. Hij heeft nog een contract voor één jaar. ADO zou een package deal kunnen bekomen, want er is ook interesse voor Luka Adzic. Die zou financieel wel een moeilijke zaak worden gezien zijn loon. De Serviër heeft immers een dik contract bij Anderlecht.





