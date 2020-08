Thierry Henry wordt genoemd als opvolger van Quique Setien bij Barcelona

Quique Setien zal volgend seizoen geen coach meer zijn van Barcelona, dat mag duidelijk zijn. En dus houden de Spaanse media zich dezer dagen bezig met het raden naar zijn opvolger.

AS Diario meldt dat Thierry Henry bovenaan op het lijstje staat bij Barcelona. Eigenlijk is dat Xavi Hernandez, maar die gaf al aan de overstap nog niet te maken.

De Franse coach wordt net als Xavi gezien als een protegé van Pep Guardiola en moet het flitsende combinatievoetbal terugbrengen naar Barcelona.

Henry as in het verleden assistent-bondscoach bij de Rode Duivels. Momenteel is hij actief als hoofdcoach bij Montréal Impact.

Zijn statistieken als coach zijn echter nog niet meteen om over naar huis te schrijven. In zijn laatste zes wedstrijden met Montréal won hij amper één keer en zijn avontuur bij Monaco werd ook geen succes.