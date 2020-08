Antwerp-middenvelder zette clausule in huurdeal om te kunnen blijven: "Zoals Gheysens-D'Onofrio lopen er geen drie in België"

Birger Verstraete is terug bij Antwerp en is klaar om dit seizoen te knallen. En hij wil daarna ook graag bij stamnummer 1 blijven. "Ik heb die voorwaarde gesteld aan Köln."

Birger Verstraete is op huurbasis bij Antwerp, maar als hij tien wedstrijden ook maar één minuut speelt, treedt er een clausule op in zijn contract.

"Dan wordt die huurdeal automatisch met drie jaar verlengd en dan blijf ik bij Antwerp tot 2024", aldus Verstraete in De Zondag.

Ambitieus en clever duo

Hij kijkt dan ook uit naar de komende jaren bij The Great Old: "Ik wist dat het een coming club was met het ambitieuze en erg clevere duo D'Onofrio-Gheysens."

"Ik heb de voorzitter nog niet persoonlijk ontmoet, maar ik weet nu al dat er geen drie rondlopen in België zoals die twee", is de middenvelder duidelijk.