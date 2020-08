Vercauteren over de veranderingen die hij doorvoerde: "Ik heb een team van 32 spelers... Krediet moet je verdienen"

Uiteraard was Frank Vercauteren niet tevreden na de match tegen KV Mechelen. Een paar spelers moesten daar het gelag voor betalen en verdwenen uit de basis. Hun vervangers deden het goed en dus wil Vercauteren nu een reactie zien van de anderen.

Vercauteren haalde Lokonga, Sardella en Amuzu uit de basis voor Trebel, Mykhaylychenko en El Hadj. "Kijk, spelers kunnen krediet opsparen door goeie prestaties, door een balans te creëren of door het werk voor het team. Je kan natuurlijk niet elke week veranderen, maar wel als er een paar mindere wedstrijden zijn. Die concurrentie is goed, nu is het aan de anderen om het mij moeilijk te maken."

Want Vercauteren heeft genoeg spelers. "We hebben een team van 30-32 spelers. Iedereen moet voor zijn plaats vechten. Als ik vandaag gewisseld heb, wil dat zeggen dat die jongens dat gewoon afgedwongen hebben."

Trebel

Onder andere Trebel zorgde voor meer evenwicht. Hoe zit het nu met zijn situatie? "Of hij nog mag vertrekken? Dat is voor binnen vier muren. En dan nog weet ik dat die muren oren en een mond hebben. Maar dat is een andere discussie. Dat hij voor meer evenwicht zorgde? Dat is de reden waarom we dingen veranderen."

Echt tevreden was Vercauteren echter nog niet. "We moeten een bepaald niveau behalen en dat hebben we nog niet bereikt. Op een aantal vlakken hebben we toch nog veel werk."