Nieuwkomer Daniel Iversen is gelukkig bij OH Leuven: "De spelers helpen mij"

Bij OH Leuven stond Daniel Iversen meteen in de basis tegen KRC Genk dit weekend. Met enkele knappe reddingen was Iversen meteen zeer belangrijk voor zijn nieuwe ploeg.

Daniel Iversen maakte een goede indruk tegen KRC Genk. Hij stond, net zoals de andere nieuwkomer Thibault Vlietinck, meteen in de basis en dankzij enkele puike reddingen van Iversen kon OH Leuven een punt rapen tegen de Limburgers. Na de wedstrijd vertelde Iversen dat hij zich goed voelt bij de club. "Mijn eerste gevoel is zeer positief. Ik had goede dingen gehoord over de club en zowel naast als op het veld proberen ze mij te helpen, dus ik ben zeer gelukkig", aldus Iversen. Door Sander Di Monaco