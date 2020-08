Oostende-speler baalt na bepalende misser: "Ik ga er niet goed van slapen"

Je koopt er natuurlijk niet veel mee als je zonder punten achterblijft, maar Oostende speelt echt wel leuk voetbal. Veel beter dan vorig seizoen, maar vooraan krijgen ze de bal niet tegen de netten.

Het beste voorbeeld daarvan was Robbie D'Haese. Na de 1-0 had hij een reuzekans op de 1-1, maar hij schoot heel wild ver naast. Zuchtend kwam hij na de match meer uitleg geven. "Ik ga er echt niet goed van slapen. Die fase ga ik nog een paar keer terugzien", schudde hij het hoofd.

Eigenlijk deed hij alles goed. D'Haese slingerde zich voorbij drie tegenstanders, maar dan... "Ik was al wat moe, maar als ik die bal naar de verste hoek schiet, is de keeper altijd gezien. Dju toch. Elke week goed spelen en geen punten... We moeten winnen, ook voor onze motivatie."

Oostende maakte het Charleroi wel bijzonder moeilijk met een hoge pressing. "Zo willen we spelen en daar steken we ook veel energie in. Maar we moeten meer kansen creëren en ze ook afmaken", weet ook hij.