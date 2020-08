RSC Anderlecht is zijn kampioen Evenepoel nog niet vergeten en reageert na horrorcrash, Zuid-Afrikaanse fans komen met bizarre oplossing

Evenepoel speelde in het verleden nog bij de jeugd van RSC Anderlecht en gaf eind 2018 als kersvers wereldkampioen bij de junioren de aftrap in de Lotto Arena tegen Sporting Lokeren.

En dus waren ze ook bij paars-wit in shock na zijn valpartij in Lombardije. "Snelle beterschap, kampioen", werd ook meteen getweet.

Get well soon champ. 💜 Tous avec toi. pic.twitter.com/HArbxdnMOC

Ook deze keer waren er meteen Zuid-Afrikaanse reacties ... Dat Percy Tau een jaartje een medische studie heeft afgewerkt en dus wel zou kunnen helpen onder meer ...

Did you guys know that Percy did a one year medical course, Dr Percy to the rescue