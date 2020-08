Transfernieuws en Transfergeruchten 16/08: Castagne - Aouar - Dunk - Pochettino Trossero

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

'Chelsea gaat heel wat geld spenderen aan nieuwkomer'

Chelsea zou dicht bij een nieuwe transfer staan. Lewis Dunk van Brighton & Hove Albion zou wel eens de overstap kunnen maken naar The Blues. Dat zou 44 miljoen euro moeten kosten.

Houssem Aouar naar de Premier League?

Houssem Aouar schakelde met Olympique Lyon Manchester City uit in de Champions League, volgend seizoen zou hij mogelijk bij The Citizens kunnen spelen. In de Engelse media komt ondertussen ook de interesse van Arsenal naar boven.

'Castagne heeft nu ook Frans topaanbod binnen'

Timothy Castagne had al enkele Duitse geïnteresseerden, maar nu komt ook PSG aankloppen voor de rechtsachter van Atalanta. Hij zou er de opvolger van Thomas Meunier moeten worden, weten Franse en Italiaanse bronnen.

Wie wordt de nieuwe coach van Barcelona?

Er gaan héél veel geruchten de ronde over de mogelijke nieuwe coach voor FC Barcelona, als Sétien zou worden de deur gewezen. Pochettino en Koeman worden nu ook al genoemd in de geruchtenmolen.