'Vergevorderde onderhandelingen: Anderlecht heeft nieuwe spits éindelijk gevonden' - maar is het wel zo'n slimme zaak?

Anderlecht is nog steeds op zoek naar een echte centrumspits en lijkt die nu te hebben gevonden. Het gaat plots wel héél erg snel in een bepaalde deal. Maar is dat ook dé oplossing?

RSC Anderlecht haalde met Tau en Bundu al twee flankspelers binnen, maar op een echte spits is het voorlopig nog wachten. En naar een echte goalgetter zijn ze bij paars-wit sowieso al een tijdje aan het zoeken, want vorig seizoen was dat nog een van dé problemen. Maar er schijnt licht aan het einde van de tunnel: volgens La Dernière Heure is de huurdeal met Lukas Nmecha al bijna in kannen en kruiken zelfs. En dus zou de 21-jarige centrumspits overkomen van Manchester City. Nmecha de oplossing? Vincent Kompany heeft uiteraard nog goede contacten bij The Citizens en dus zou de Duitser - die vorig seizoen bij Middlesbrough en Wolfsburg speelde - wel eens naar de Lotto Arena kunnen komen. Vorig seizoen kwam hij in 827 speelminuten wel tot geen enkel doelpunt. Bovendien zou het voor paars-wit een nieuwe huurdeal worden met een speler die vorig seizoen dus niet al te veel ritme heeft opgedaan. De voorbije jaren heeft dat niet (altijd) voor het gewenste effect gezorgd als het ging over rendement op het veld: Chadli, Pjaca, Joveljic, Bolasie, Onyekuru, ...