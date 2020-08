'Gewezen Club-coryfee Victor Vazquez verrast met clubkeuze en keert terug naar Jupiler Pro League'

Victor Vazquez trok in 2016 de poorten van Jan Breydel achter zich dicht voor een avontuur in Mexico. Na een avontuur in Qatar wenkt een terugkeer naar België.

Victor Vazquez streek in 2011 neer bij Club Brugge en maakte er vijf seizoenen de dienst uit, daarna volgden avonturen in Mexico, Toronto en Qatar. Sinds januari was hij daar een vrije speler geworden, eerder dit jaar gaf hij al aan een terugkeer naar België niet uit te sluiten. Eupen Enkel Standard en Anderlecht waren geen optie, verder was alles mogelijk. Volgens L'Avenir is de keuze nu gevallen op ... KAS Eupen. Zo doen de Oostkantonners na Adriano opnieuw een zaakje met een ex-speler van Barcelona, al kon Vazquez zich in Catalonië niet doorzetten in de A-ploeg.