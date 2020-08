Er is maar één baas op Anderlecht en daar kreeg Vercauteren het geleidelijk aan té moeilijk mee

Het boterde niet meer tussen Frank Vercauteren en Vincent Kompany. Die laatste had in zijn filmpje deze middag wel lof voor zijn ex-mentor. Maar de discussies op Neerpede werden sinds het begin van de coronacrisis steeds groter. Een verschil in visie.

Het begon met de transfers. De inverted wingbacks waar Kompany vorig seizoen mee begon, waren absoluut niet naar de zin van Vercauteren. Hij kreeg met Murillo, Lawrence en nu ook Mykhaylychenko drie echte backs die ook offensief een meerwaarde konden bieden. Tot daar ging het nog goed.

Spits

Maar toen kwam de discussie over een extra spits. Vercauteren wou een echte targetman, die goed was met de kop. Als je spelers hebt die goeie voorzetten kunnen geven, moet je ook iemand voor doel hebben die ze kan binnenkoppen, was zijn redenering. Kompany wou echter een snelle, wendbare spits. A la City...

En dan was er nog het geval Trebel. Kompany is absoluut geen fan van de middenvelder. Die zal vandaag ook wel de bui voelen hangen na zijn goeie prestatie van gisteren. Vercauteren vond hem goed bruikbaar voor de balans, maar moest daarvoor Lokonga opofferen.

Vercauteren hing het realistisch voetbal aan en daarbij hebben de Neerpede-producten geen streepje voor. De beste zou spelen, terwijl bij Kompany er toch eerst gedacht wordt aan de jeugd, die de sleutel moet vormen voor de toekomstige successen. De keuze voor Trebel was logisch, maar afwachten of hij nu nog in het stuk zal voorkomen.

Eigen beslissing

De visies liepen te ver uit elkaar. Vercauteren beschouwde het niet als zijn eerste taak om de jeugd kansen te geven en beter te maken, wel om het team beter te maken. In Kompany zijn hoofd moet de jeugd het team beter maken. Een discussie die Vercauteren nooit kon winnen, want het is duidelijk wie de echte baas is op Neerpede. De vraag is wie hem nu nog tegenwind gaat geven? Bellamy? De Roeck? Frutos? Ngalula? We vrezen ervoor.

Sinds zijn aanstelling was de teneur binnen de club dat de 'oude Franky' bijna onherkenbaar was geworden. Hij stond er na zijn eerste periode als trainer immers om bekend om alle touwtjes naar zich toe te trekken. Nu leek het alsof hij alles over zich heen liet gaan. Tot een paar weken geleden en de discussies over de ploegopstelling steeds meer escaleerden. Hij trok zijn eigen conclusies. Vercauteren had zelf aangegeven dat hij zo niet verder wou doen...