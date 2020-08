Junior Edmilson zit nog heel even in de wachtkamer bij Club Brugge

De roep naar versterking is na de zege tegen Eupen al wat verstomd, maar dat betekent niet dat Mannaert en co niet van plan zijn om een serieuze kwaliteitsinjectie te pompen in blauw-zwart. Eén van de hoofdtargets blijft Junior Edmilson.

Vorige week wisten we u al te melden dat Junior Edmilson, ondanks zijn contractverlenging bij Al-Duhail, toch nog op weg is naar de Belgische competitie. Club Brugge zou de speler huren met een aankoopoptie van maar liefst 15 miljoen euro. Volgens Sudpresse zou de deal met Al-Duhail wel pas afgerond worden na 22 augustus. Dan loopt het kampioenschap in Qatar namelijk ten einde.