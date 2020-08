Kompany was zelf verrast: "Deze club was in véél, véél slechtere staat dan iedereen dacht"

Had Vincent Kompany gedacht op dit moment zelf verder te staan met zijn project bij Anderlecht? Dat dacht hij inderdaad, maar de financiën van de club hebben de nieuwe leiders fameus parten gespeeld.

“We moeten daar eerlijk in zijn. Toen we hieraan begonnen dachten we allemaal: 'Het zal wel lukken"”, geeft hij toe. “Maar de club zat veel, veel dieper dan we allemaal dachten, vooral de uitgaven waren problematisch. Er was een wederopstanding van jewelste nodig en die vraagt tijd.”

Kompany heeft echter vertrouwen in een goede afloop. "We hadden gehoopt dat de club verder zou gestaan hebben, maar ik denk dat ik nu op de goede plaats zit om iets te veranderen."