"Ik maak me geen zorgen over play-off 1": Kostas Laifis - ancien bij Standard - ziet zijn ploeg niet in de problemen komen

Konstantinos 'Kostas' Laifis is aan zijn vijfde seizoen bij Standard begonnen dus de Cyprioot mag zich stilaan een ancien noemen in de Luikse kleedkamer. Hij blikt vooruit op het seizoen van de Rouches.

Dit seizoen zullen alleen de eerste vier clubs van de reguliere competitie zich met elkaar mogen meten in play-off 1. De plaatsen zijn dus erg duur. "Het zal moeilijker worden dan de vorige jaren, maar ik maak me geen zorgen over play-off 1. Standard zal meedoen in die play-offs en we gaan ons tonen in Europa", was de Cypriotische international zelfverzekerd.

Laifis (28), die in 2016 neerstreek aan de oevers van de Maas, mag zich al een ancien noemen in de Luikse kleedkamer. "Mijn vijfde seizoen al. Ik ben gelukkig en voel me hier thuis. Ik geef altijd alles en denk alleen maar aan Standard. Ik denk niet aan een vertrek, maar in het voetbal kan alles natuurlijk", besloot de verdediger.