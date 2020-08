Pro League kan opgelucht ademhalen na reactie van Roeselare dat op de plek van Club Brugge U23 in 1B aasde

Na een open brief aan het adres van de Pro League heeft KSV Roeselare een antwoord ontvangen van CEO Pierre François. De West-Vlaamse club vond dat Club Brugge U23 even weinig recht had als zijzelf om in 1B aan te treden en vindt dat na de argumentatie van François nog steeds.

KSV Roeselare deelde maandag via een communiqué mee dat hun vraag aan de Pro League -en de herhaling daarvan, want de open brief bleef eerst onbeantwoord- nu wel beantwoord is door Pierre François, de CEO van de Pro League.

Oneens met de Pro League

"In zijn reactie geeft hij ons de argumentatie waaruit moet blijken dat de beslissing die genomen werd de juiste is. Echter hebben wij een andere interpretatie van de reglementen waarnaar hij verwijst", is Roeselare het nog steeds oneens met de gang van zaken.

De club kreeg geen proflicentie en moest daarom afzakken naar Eerste Nationale. De leegte in 1B werd opgevuld door Club Brugge U23 en daar was EsVee niet over te spreken. Dat blijkt uit onderstaande fragmenten uit de open brief van vorige week.

"KSV Roeselare beseft dat het geen licentie in handen heeft voor 1B, maar dat heeft de U23 van Club Brugge KV evenmin. Nadat ze eerder ook met ons in contact geweest zijn, bereikte ons gisterenavond het bericht dat U23 van Club Brugge KV wel een akkoord heeft gevonden met Sporting Lokeren omtrent het gebruik van hun accommodatie.

Blijkbaar hoeven de reglementen, waarbij een maximum afstand geldt van 30 kilometer vanaf hun eigen stadion, ook hierin niet gevolgd te worden. Daarnaast vernamen we dit weekend in de media dat er ook binnen de G5 geen enkel draagvlak is omtrent het feit dat Club Brugge KV als enige een beloftenploeg mag afvaardigen in het professionele voetbal. We zijn met verstomming geslagen."

"KSVR wil op een positieve en serene manier het debat voeren om de competitie in 1B naar beste vermogen en vooral op een sportief eerlijke manier, zonder ploegen die niet kunnen stijgen of dalen, te laten verlopen."

Strijdbijl niet opnemen

Maar zoals KSVR in de vorige persberichten en het meest recente benadrukte: er zal geen juridische procedure worden opgestart. 1B zal met andere woorden van start gaan met de acht aangekondigde ploegen, inclusief Club NXT, de nieuwe naam voor de Brugse beloften, en met KSV Roeselare in Eerste Nationale.