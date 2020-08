Verrassing van formaat: Kompany stopt met voetballen en wordt nu hoofdtrainer Anderlecht

Vincent Kompany heeft de knoop doorgehakt: hij stopt met voetballen en wordt hoofdtrainer van Anderlecht. Dat betekent waarschijnlijk ook het vertrek van Frank Vercauteren.

Het zat er afgelopen week al bovenarms op tussen Vercauteren en Kompany over bepaalde keuzes die de trainer wou maken. Blijkbaar heeft Kompany nu beslist dat zijn lichaam geen topvoetbal meer aankan en zal hij zelf de taken van Vercauteren overnemen. Die laatste verlaat ook per direct de club.

Het liep aanvankelijk wel goed tussen de twee, maar toen Kompany zich meer en meer ging moeien met de ploegopstellingen was bij Vercauteren de maat vol. Dat manifesteerde zich vorige week volop.

Dat Kompany zou stoppen met voetballen is echter een verrassing. Iedereen verwachtte dat hij nog een jaar zou doorgaan om het EK van volgend jaar te halen.