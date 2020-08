Grote lof voor Beerschot-sterkhouder... Hoe moet Philippe Clement het oplossen?

1A heeft nu ook kennis gemaakt met Raphael Holzhauser. De Oostenrijkse middenvelder leidde Beerschot naar een perfecte zes op zes. Kan hij dat kunstje straks tegen Club Brugge nog eens herhalen? Of hoe moet Philippe Clement hem aanpakken?

Mo Messoudi begrijpt niet dat Zulte Waregem amper druk zette op de creatieve middenvelder. "Holzhauser is slim, hé. Hij zakt regelmatig heel diep terug om van daaruit steek­passes richting Noubissi en Tissoudali te versturen. Ik zou het dus niet slim vinden om een mannetje op hem te plakken. Stel dat Philippe Clement dat wil doen, dan komt er veel ruimte in de rug van de middenvelders van Club", zegt Messoudi in Gazet van Antwerpen.

"Ach, laten we vooral genieten van de stilist die Holzhauser is. Zijn linkerbeen is uniek. Hij is technisch enorm vaardig voor zijn lengte en legt de ballen schijnbaar achteloos in de rug van de verdediging. Vooral in combinatie met Tissoudali is hij dodelijk. Die vinden mekaar blindelings."