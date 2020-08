"Voor ons is het verschil minder groot als voor Club Brugge of Standard": halen kleine ploegen profijt uit lege stadions?

Waasland-Beveren is er niet in geslaagd om de drie punten thuis te houden in een leeg Freethielstadion. Doelpuntenmaker Jur Schryvers hoopt dat de fans snel terug kunnen afzakken naar de arena van de Waaslanders.

"Supporters mis je altijd, want voor een leeg stadion spelen geeft toch een vreemd gevoel", legde Jur Schryvers uit na de 1-2 nederlaag tegen Standard. Wanneer de trouwe supporters mogen terugkeren naar hun voetbaltempel is giswerk, maar hoe sneller hoe liever voor de middenvelder van Waasland-Beveren. "De situatie is nu wat het is. Dit geldt voor ons, maar ook voor Standard als ze thuis spelen. Misschien hebben wij hier zelfs minder last van", merkte hij op. "Wat aantallen betreft is het verschil minder groot voor ons dan voor pakweg Standard en Club Brugge, die hun thuismatchen voor 20.000 à 30.000 fans spelen. En dat is geen verwijt naar onze fans toe, want zij zijn geweldig." Het is natuurlijk opmerkelijk dat Antwerp, Club Brugge en KAA Gent, de drie ploegen die vorig seizoen de beste thuisreputatie hadden, in hun eerste thuismatch van het nieuwe seizoen al meteen punten lieten liggen...