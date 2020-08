Club Brugge-fans geven massaal gehoor aan oproep van de club

Vanwege het coronavirus zijn de stadions voorlopig nog leeg in de Belgische eerste klasse. Veell clubs hebben wél abonnementen verkocht aan de volledige prijs ondanks het feit dat de supporters het stadion niet binnen mogen.

Club Brugge besloot om de fans tegemoet te komen en hen de optie te laten. Fans mochten een deel van hun geld terugeisen zonder verdere consequenties. Als ze dat niet deden, zou hun geld naar de jeugdacademie, vrouwenploeg of andere sociale projecten gaan.

Voorlopig hebben maar liefst 5.000 abonnees laten weten dat ze het geld niet terug zullen eisen, een mooi gebaar.

Al 5000 abonnees beslisten om hun geld bij Club, @ClubNxt, @ClubYLA_ of onze sociale projecten te laten voor alle matchen achter gesloten deuren. Best fans in the world! 💙🖤 #WeNeverPlayAlone pic.twitter.com/NQosHWGVFO