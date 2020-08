Beerschot moet nog even wachten op twee aanwinsten, coronacrisis gooit roet in het eten

Nog geen spoor van Abdoulie Sanyang bij Beerschot afgelopen weekend. De Gambiaanse winger is nog niet speelgerechtigd en dat kan nog wel even duren. De coronacrisis gooit roet in het eten.

Beerschot heeft in het verleden - voor de komst van het nieuwe bestuur - wel eens meer problemen gehad met de aansluiting van nieuwe spelers. Het nieuwe bewind werkt echter met gespecialiseerde bureaus die de papieren in orde moeten brengen. Maar ook zij ondervinden hinder door de coronacrisis, vooral met spelers van buiten de EU. Sanyang zijn verblijfsvergunning moet in orde gemaakt worden, zijn werkvergunning moet er door komen, er moeten papieren uit zijn thuisland gehaald worden... En hij moet zelf terug naar Gambia geraken eerst. Maar door de coronacrisis geraakt hij daar dus niet. Beerschot verrichtte al een half mirakel door Blessing Eleke op drie dagen speelgerechtigd te krijgen, maar zal nog even moeten wachten voor Sanyang. Mogelijk duurt het tot de interlandbreak begin september. Tegen dan zou ook Musashi Suzuki in orde moeten komen. Ze informeerden zich en normaal gezien duurt het twee tot drie weken om alle papierwerk voor een Japanner in orde te krijgen.