Debat van de week: zal Kompany slagen als coach van Anderlecht? (En de grootste verrassing van speeldag 1 was ...)

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke woensdag een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Deze week kunnen we natuurlijk niet naast Vincent Kompany, al komen we ook nog eens terug op ons debat van vorige week. Geef uw mening!

Vorige week werden we verrast door een aantal spelers die mooie dingen lieten zien. We vroegen dan ook aan u wie u het meest had verrast. En u stemde werkelijk waar massaal, wat mooi was in het nieuwe seizoen en ons extra energie geeft - waarvoor dank.

Het werd uiteindelijk een echte nek-aan-nekrace tusesn Noubissi en Heymans, gewonnen door de aanvaller van Beerschot. De goalgetter van Waasland-Beveren werd tweede, Kaboré van KV Mechelen vervolledigde het podium.

King Kompany

Deze week kunnen we niet anders dan het hebben over Vincent Kompany, toch wel de 'talk of the town' de voorbije dagen. Hij stopt zoals bekend als speler bij RSC Anderlecht en gaat er als T1 aan de slag de komende vier seizoenen.

Het ziet er dus naar uit dat Kompany de tijd zal krijgen om al zijn plannen uit te vouwen, maar Anderlecht is natuurlijk een instituut waar ook prijzen verwacht worden of moeten worden. En dus is het de vraag: kan Vince The Prince ook effectief King Kompany worden als coach?

Zijn kwaliteiten als speler kunnen niet worden tenietgedaan of onder stoelen of banken worden geschoven, maar als coach heeft hij natuurlijk nog niet veel ervaring. En ook al leerde hij de voorbije jaren van de besten (Pep Guardiola bij Manchester City, Roberto Martinez bij de Rode Duivels), toch zal het zaak zijn om eigen accenten te leggen én - misschien de grootste uitdaging - de realiteit in te zien.

Want: Anderlecht is Manchester City niet. De budgetten zijn navenant, elke gedroomde speler zal niet zomaar de rangen kunnen komen vervoegen - al heeft Kompany een uitgebreid netwerk. En dus is het de vraag: krijgt hij de tijd en zal hij die tijd gebruiken om paars-wit écht opnieuw op de kaart te zetten in binnen- en buitenland?

Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!