Beerschot stelt nieuwste spits voor: "Versterking voor Beerschot en voor de hele Belgische competitie"

Veel gekker moet het niet meer worden: een online persconferentie met een Japanner die in België in quarantaine zit en met tolk op het Kiel voor het scherm. Maar voor Musashi Suzuki maak je wel eens een uitzondering. De international lijkt een serieuze versterking voor Beerschot.

Het was met trots dat voorzitter Francis Vrancken en lid van de technische commissie, Jan Van Winckel, de nieuwste aanwinst voorstelden. "Het is een goeie voetballer. Het is eigenlijk grappig, want we volgden hem al een tijdje. Maar sinds we hem volgen, scoorde hij elke week. En dan weet je dat er nog interesse gaat komen", aldus Van Winckel. "Maar een pluim voor hem en zijn entourage. Ze hebben direct gezegd dat Beerschot de logische stap was in zijn carrière."

"Het is een toptransfer voor Beerschot, maar ook voor de gehele Pro League", vervolgt Van Winckel. "Ik moet onze investeerders en sponsors bedanken voor de financiële input. Want zowel Suzuki als Eleke zijn toch toptransfers die iets kosten."

Mijn voornaamste kwaliteit: snelheid

De 26-jarige spits kwam uiteraard ook zelf aan het woord. "Ik moet nu in quarantaine blijven en als vrijdag mijn derde test negatief is, mag ik zaterdag aansluiten. De weinige mensen die ik al ontmoette zijn warm en vriendelijk. Ik ben heel goed ontvangen."

"Ik weet dat het verschil met het Japanse voetbal behoorlijk groot zal zijn. In Japan gaat het vooral om snelle combinaties, hier gaat het fysieker en tactischer zijn vermoed ik. Mijn voornaamste kwaliteit is mijn snelheid en in de rug duiken van de verdedigers. Mijn Engels (waarvan ze bij de club laten weten dat het al behoorlijk goed is) zal ik nog verbeteren. Ik hoop zo weinig mogelijk aanpassingsperiode nodig te hebben."