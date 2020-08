Beerschot-aanwinst maakt zware belofte: "Als ik topschutter word, laat ik 13 op mijn arm tatoeëren!"

Ze hebben bij Beerschot de afgelopen week zwaar uitgehaald. Na de komst van Blessing Eleke werd dinsdag Musashi Suzuki officieel voorgesteld. Nog een miljoenentransfer die Hernan Losada aanvallend redelijk wat opties geeft.

Er lopen daar nu wel wat aanvallers rond op het Kiel. Met Suzuki halen ze er een Japanner met body bij. Eentje met Jamaicaanse roots en typerend dus ook snel. Een doelpuntenmachine in de J-League. Nu is het afwachten wat hij tegen de Belgische defensies kan.

"Dit is het ideale moment voor mij om een nieuwe stap te zetten. Onder m’n laatste coach heb ik veel vooruitgang geboekt. Hij liet me ook in een systeem spelen dat gelijkaardig is aan dat van Beerschot. De speelstijl, maar ook de ambitie en de traditie van de club hebben me doen kiezen voor deze club. Ik heb de laatste tijd ook veel beelden bekeken van het team en was onder de indruk van de fans en de sfeer in het stadion. Hopelijk komen zij snel terug", zegt hij op de clubwebsite.

Francis Vrancken en Jan Van Winckel maakten hem dus de speciale band met de fans duidelijk. "Intussen intussen weet ik welke waarde ‘13’ heeft voor de club. Wel, als ik topscoorder word, tatoeëer ik het getal op m’n arm.’ Lacht de respectvolle en vriendelijke Suzuki. ‘Ik wil deel uitmaken van de opmars en de geschiedenis van Beerschot, en ik denk hier beter te kunnen worden omdat ik tegen sterkere en andere types van verdedigers speel."