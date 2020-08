Er zit nog meer aan te komen bij Standard: "Eerst organisatie en punten, dan het mooie voetbal"

Er wordt niet zoveel ruchtbaarheid aan gegeven, maar Standard heeft wel zijn beste start in de laatste tien jaar te pakken. Twee keer winst, zonder evenwel al fantastisch te spelen. Nordin Jbari, analist van Eleven, verwacht wel nog progressie onder Philippe Montanier.

Jbari ziet dat Montanier eerst de basis in orde brengt. “Ik vind dat Montanier het slim aanpakt”, vertelt hij in HLN. “Hij kiest voor een duidelijke structuur met twee keer dezelfde basiself. Standard voetbalt gedisciplineerd en met karakter. Eerst de organisatie en de punten, dan het mooie voetbal."

"Want dat mis ik op dit moment nog een beetje in het spel van de Rouches, ‘la folie’. Want ook dat is Montanier. Ik ken hem, overal waar hij trainer is geweest, stonden zijn ploegen garant voor mooi voetbal. Met Real Sociedad destijds als uitschieter. Hij heeft zijn start zeker niet gemist, maar ik verwacht binnen een maand wel nog meer zijn stempel te zien."