Oostende-CEO wil Engelse traditiclub in nood helpen

In de Engelse media denken ze dat Oostende-CEO Gauthier Ganaye Wigan Athletic zal redden van het faillissement.

Wigan Athletic speelde in 2013 nog in de Premier League en won toen de FA Cup, maar is sindsdien gezakt naar de Engelse derde klasse. De club zit tevens in financiële nood en gaat hoogstwaarschijnlijk failliet als er niets gebeurt.

Ganaye stond eerder ook aan het roer van Barnsley en Nice. De Fransman is sinds juni CEO van KVO maar wil duidelijk een breed gamma van ploegen in zijn portefeuille hebben.

Bondscoach Roberto Martinez was eerder nog trainer bij Wigan Athletic.