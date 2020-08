Ambitieus Deinze maakt opwachting in 1B: "Ultieme droom is 1A" & "Zij zijn de titelfavoriet"

Nog een nacht slapen en dan worden de debatten in de Proximus League geopend. Titelfavoriet Union gaat op bezoek bij nieuwekomer Deinze, de kampioen van de Eerste Amateurklasse. De Oost-Vlaamse promovendus lijkt er klaar voor.

Deinze haalde met Neto, Vargas, Dutoit, De Belder en Blondelle al enkele ronkende namen binnen en ook de voorzitter heeft zich al meermaals ambitieus uitgelaten over het project. "Mijn ultieme droom voor Deinze is om ooit in 1A te spelen", gaf voorzitter Denijs Van de Weghe aan bij Sporza.

Maar dat is de ambitie van dit seizoen voor alle duidelijkheid nog niet. "Dit jaar proberen we een rustig seizoen te hebben. Ik hoop op de middenmoot en vanaf dan voort te bouwen en daarna proberen we naar 1A te gaan. Misschien zijn wij na Westerlo, Union en Lommel wel de 4e sterkste ploeg", besloot hij.

Laat ons voor de 3e plaats gaan.

Aan het sportieve roer staat trainer David Gevaert. Hij durft al meteen een positie op die ambitie te plakken. "Als coach ben ik de laatste 10 jaar nooit buiten de top 3 geëindigd. De voorzitter praat over de 4e of 5e plaats, maar ik doe er nog een schepje bovenop. Laat ons voor de 3e plaats gaan", sprak Gevaert klare taal.

Vrijdag staat al meteen een klepper op de affiche. Deinze is volgens Gevaert titelkandidaat nummer 1. "Het is een ploeg met een fenomenaal budget. Daar kunnen wij niet aan tippen. Maar geld zegt niet alles. We zullen hen vrijdag een warm onthaal geven", aldus Gevaert, die ook nog aangaf geen beroep te zullen doen op Neto en Vargas wegens een conditionele achterstand.