(Exclusief) Anderlecht greep vorig jaar nog net naast Papiss Cissé: "De deur staat open"

In de zomer van 2019 was Anderlecht op zoek naar een nieuwe aanvaller. De club probeerde bij Papiss Cissé, maar ving bot.

Anderlecht was op zoek naar een scorende spits en daarom paste Papiss Cissé in het profiel. Daar zijn de 22 doelpunten die hij vorig seizoen scoorde in de Turkse Süper Lig het bewijs van.

"We draaiden een topseizoen met die vijfde plaats en de bekerfinale. Het beste seizoen in de clubgeschiedenis en straks ook nog de Europa League", aldus de 35-jarige goalgetter. En in dat goeie seizoen had de Senegalese vicetopschutter zeker zijn aandeel.

Maar bijna had hij geen deel uitgemaakt van dat topseizoen, want Anderlecht trok aan zijn mouw. Nu is hij overigens transfervrij. "Ik praat met meerdere clubs, waaronder Besiktas. Ik ben fit en in afwachting van een nieuwe club onderhoud ik mijn conditie", legde Cissé uit.

"Anderlecht? Dat is vorige zomer niet gelukt. Het project stond me zeker aan en ik had veel zin om er te tekenen", legde hij uit. "Maar op het laatste moment wou Alanyaspor niet dat ik vertrok, want ze vonden geen geschikte vervanger. Dan heb ik die pagina maar omgedraaid en ben ik in Turkije gebleven."

M'n zoon en schoonbroer zeiden nog dat het goed zou zijn als ik voor Anderlecht zou tekenen.

Bijna was hij dus in het project van Vincent Kompany gestapt bij RSCA. "Ik wist dat hij daar trainer was. Ik herinner me onze duels nog toen hij bij Man City speelde in ik bij Newcastle. Hij is een van de beste verdedigers in de geschiedenis van de Premier League", zei hij vol bewondering.

En wat als Anderlecht nu komt aankloppen bij de 35-jarige spits? "De deur staat open. Ik wil mijn ervaring delen en goals maken. Na al die jaren weet ik hoe ik uit elke gevaarlijke situatie in de grote rechthoek voordeel kan halen. Twee weken geleden was ik nog in Brussel en toen zeiden m'n zoon en schoonbroer nog dat het goed zou zijn als ik voor Anderlecht zou tekenen. Zo zou ik ook dichter bij mijn familie in Manchester leven", besloot Papiss Cissé.