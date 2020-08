OFFICIEEL: Lokeren-Temse gaat shoppen in Malta

Nog een kleine maand en Lokeren-Temse speelt zijn eerste wedstrijd in Tweede Nationale. Er werd al heel wat ingekocht door de fusieclub en donderdag werd er nog een nieuwkomer voorgesteld: Jordy Mboyo Lokando.

Jordy Lokando werd donderdag officieel voorgesteld op de webstek van Lokeren-Temse. De 23-jarige middenvelder komt transfervrij over van FC Qormi uit Malta. Lokando is een Belg met Congolese roots die al voor verschillende Belgische clubs uitkwam.

In 2016 maakte hij als 19-jarige zijn profdebuut voor OH Leuven en in het seizoen 2017/18 mocht hij speelminuten gaan maken bij Heist in de hoogste amateurklasse. OHL liet hem transfervrij naar RWDM gaan. Hij kwam er in een half jaar nauwelijks aan spelen toe en toen kwam Qormi hem wegplukken.

Na enkele trainingen met de A-kern van Lokeren-Temse werd zijn transfer definitief afgerond.