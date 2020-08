Geduld is er niet en Bölöni kan snel voor resultaat zorgen: maar lukt het ook zonder flankspelers en met attractief voetbal?

Qua extra kruiding voor de topper tussen Antwerp en Gent kan de trainerswissel bij de Buffalo's wel tellen. Jess Thorup moest al na twee speeldagen het gelag moet betalen en wordt opgevolgd door Laszlo Bölöni, tot aan de onderbreking van de competitie nog aan de slag bij RAFC. Is hij de juiste man?

Met Laszlo Bölöni haalt KAA Gent alvast een trainer in huis die het een en ander verwezenlijkt heeft in de Belgische competitie. Hij werd kampioen met Standard en loodste Antwerp Europa in, twee keer naar play-off 1 en naar de bekerfinale. Op 67-jarige leeftijd werd zijn aflopende contract niet verlengd bij de Great Old. Aan ervaring dus geen gebrek…

Flankspelers nodig

Maar wat met zijn speelwijze? De ruit van Thorup zien we hem niet snel toepassen, want bij Antwerp hanteerde hij een 4-3-3. De grootste verschilpunten? Bölöni gebruikt aanvallende flankspelers en slechts één spits. Daar zit al een eerste probleem, want in de Arteveldestad werd er ingekocht naar het spelsysteem van Thorup. Bijgevolg is de spoeling flankaanvallers erg dun. De Bruyn en Chakvetadze zouden die taken kunnen invullen, al zijn dat toch meer centraal ingestelde spelers. Botaka kan ook op die positie uit de voeten.

Dat Bölöni zich kan redden met ‘niet zijn gedroomde middelen’ staat vast. Maar neemt men daar genoegen mee bij Gent? Het bestuur heeft in het verleden aangekondigd dat ze positief en dominant voetbal willen zien van hun ploeg en de supporters werden vorig seizoen verwend op dat vlak. Dat is bij de resultaatgerichte Bölöni niet altijd het geval. Het is niet zo dat Bölöni de bus parkeert met zijn elftal, maar bij Antwerp werd er toch vaak geteerd op klasseflitsen van Mbokani, Refaelov en Lamkel Zé.

Realisme prioriteit?

De impact van het vertrek van David bleek toch groter dan verwacht, ondanks een hele rist nieuwkomers. Misschien ís realisme nu wel aan de orde. Zoals net gebleken is, kan het geduld snel op zijn bij het bestuur. Resultaten koppelen aan attractief voetbal gebeurt niet op één-twee-drie, dus het is logisch dat de prioriteit van Bölöni nu naar resultaten gaat en dan pas naar mooi voetbal.

Bij Antwerp duurde het onder Bölöni ook even om van een krijgersploeg de omschakeling te maken naar een combinatie van dat strijders-DNA en verzorgd voetbal. Op dat aantrekkelijke, dominante voetbal van vorig seizoen kan het dus nog even wachten zijn... Of de supporters daar genoegen mee zullen nemen moet nog blijken.