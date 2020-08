Voormalig supertalent van Anderlecht gaat op zijn 26ste voetballen in Irak

Op je zestiende debuteren in de eerste ploeg van Anderlecht en 10 jaar later je carrière vervolgen in Irak. Het kan vreemd lopen in het voetbal. De carrière van Nathan Kabasele liep helemaal niet over rozen.

Nathan Kabasele staat bekend als een supertalent in de jeugd van Anderlecht. Snel, doelgericht en een geweldige dribbel maken van hem een van de groeibriljantjes binnen de opleiding van Anderlecht. Op zijn zestiende mag hij dan ook al debuteren voor de eerste ploeg. Uiteindelijk komt hij tot 30 wedstrijden voor Anderlecht en scoort hij daarin zes doelpunten. Maar een doorbraak zit er niet in en Kabasele wordt jaar na jaar weer uitgeleend aan onder andere Westerlo, De Graafschap en Moeskroen. Het supertalent van weleer kan zijn potentieel niet waarmaken en vertrekt uiteindelijk in 2017 definitief. Kabasele waagt zijn kans in de Turkse tweede klasse, maar dan is al duidelijk dat hij niet meer de carrière zal hebben die hem werd opgelegd. Veertien wedstrijden later zegt hij Turkije al vaarwel en wordt zijn contract ontbonden. In september 2018 probeert hij zijn carrière weer nieuw leven in te blazen in Roemenië, maar alweer zonder veel succes. Bij FC Voluntari speelt hij amper negen wedstrijden en sinds januari 2019 zit hij zonder club. Nu gaat Nathan Kabasele aan de slag bij Al-Diwaniya in Irak. Kabasele hoopt er weer aan spelen toe te komen, na een lange inactiviteit. Maar de 26-jarige aanvaller had zich waarschijnlijk wel een andere transfer voorgesteld toen hij tien jaar geleden zijn debuut maakte bij Anderlecht.