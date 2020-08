Afgeschreven door Thorup, opgevist door Bölöni: dan toch nog een toekomst bij KAA Gent voor Brecht Dejaegere?

Nieuwe coach, nieuwe wetten. Jess Thorup werd buitengebonjourd bij KAA Gent na een 0 op 6 en zijn vervanger is Laszlo Bölöni. De Roemeen veranderde weinig bij zijn eerste wedstrijdselectie, maar toch zal er een speler heel blij zijn dat hij weer deel uitmaakt van de kern.

Godeau en Kvilitaia zijn er niet bij in de 22-koppige selectie en Thomas Kaminski evenmin. Hij werd na een match opzijgeschoven door Jess Thorup en staat op het punt om te vertrekken. Jochmans (17) is nu even derde doelman. De meest opvallende nieuwkomer in de selectie is echter Brecht Dejaegere.

Hij viel in de eerste twee speeldagen telkens naast de wedstrijdselectie. De middenvelder, in 2015 nog kampioen met de Buffalo's, kreeg zelfs te horen dat hij andere oorden mocht opzoeken. "Het is nu tijd om naar iets anders uit te kijken. Ik hoop dat ze (Asare ook, red.) zo snel mogelijk een oplossing vinden, want ik reken niet meer op hen", verklaarde de Deen in Het Laatste Nieuws.

Maar Thorup is nog geen dag ontslagen of Dejaegere kan zich al optrekken aan een wedstrijdselectie. Of hij ook bij de achttien namen op het wedstrijdblad zal horen is een andere vraag...

Bölöni is wel een trainer die graag met slimme jongens speelt. Spelers die op het veld hun taken nauwgezet uitvoeren en zelf tactisch nog wat kunnen bijsturen. Dejaegere heeft uiteraard ook het voordeel dat hij al lang op de Belgische velden rondloopt en dat zijn nieuwe trainer zijn naam en reputatie kent.

Heeft Dejaegere, die aan zijn achtste seizoen bij Gent begint, dan toch nog een toekomst bij de club?