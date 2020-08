Moeskroen strikte Quirynen en blijft speuren naar jong, Belgisch talent: Brugse winger op de radar

Moeskroen houdt de Belgische spelersmarkt lauwlettend in de gaten. De Henegouwers gingen eerst Robby Quirynen huren van Antwerp en hebben nu een beloftevolle speler van Club Brugge op het oog.

Excel Moeskroen toonde al interesse in Cyril Ngonge. Tot een concrete deal kwam het nog niet tussen les Hurlus en Club Brugge, maar de interesse is nog steeds niet afgenomen, volgens de informatie van le Soir.

Ngonge werd vorig seizoen door Club Brugge uitgeleend aan Jong PSV om speelminuten te maken. In 22 matchen in de Nederlandse tweede klasse was de aanvallende flankspeler goed voor 7 goals en 3 assists. Trekt hij straks op huurbasis naar le Canonnier in zijn zoektocht naar meer speelminuten?

In 2018 maakte hij zijn debuut voor Club Brugge. Hij mocht al een paar keer proeven van de Jupiler Pro League bij de hoofdmacht van Club Brugge en speelde al in de Champions League.