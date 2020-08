Jacky Mathijssen groot voorstander van Club Brugge U23 in 1B: "Ik hoop dat project lukt, dan kunnen er nog clubs volgen"

De beslissing van de Pro League om de beloften van Club Brugge als achtste club aan 1B toe te voegen zorgde voor verdeelde meningen. Zaterdag begint het avontuur voor Club Brugge NXT met een verplaatsing naar RWDM.

Een van de grootste tegenstanders van de Brugse beloften in 1B was Roeselare, dat zelf uit was op dat plekje in de Proximus League. Jacky Mathijssen, bondscoach van de nationale ploeg U19, is een groot voorstander.

"Ik hoop dat dit project met Club Brugge lukt. Dan kunnen de beloften van Genk en Anderlecht worden toegevoegd en uiteindelijk nog clubs volgen. Het kan de ontbrekende schakel in hun opleidingsproject zijn", legde Mathijssen uit in Het Belang van Limburg.

Binnen eigen filosofie opleiden

Als trainer van de beste Belgische jongeren ziet hij de jeugd natuurlijk graag snel stappen zetten in hun carrière. Bij de A-kern van Club Brugge lukt dat niet en bij een uitleenbeurt komt een jongere speler niet altijd aan voetballen toe.

"Nu zouden clubs hun jongere spelers binnen hun eigen filosofie kunnen opleiden. Club, Genk en Anderlecht hebben topopleidingen. Ze moeten voor geen enkele club in het buitenland onderdoen", besloot Mathijssen.