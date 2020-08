Kompany wenst Lukaku succes voor vanavond: "In zijn hoofd heeft hij al gewonnen"

Vincent Kompany had het gebaar van Romelu Lukaku van maandagavond pas gezien. De topschutter van Inter Milaan eerde de afscheidnemende speler met het gebaar vier. "Dat ik het nog niet gezien had, bewijst wel dat ik werk hé", lachte Kompany.

"Tja. Mensen vragen me of ik Leipzig gezien heb of Bayern tegen Barcelona en ik moet telkens hen ontgoochelen", glimlacht hij. "Maar het raakt me enorm dat Romelu dat deed voor mij."

Vanavond kan Lukaku ook zijn eerste grote prijs sinds zijn titel bij Anderlecht op zijn 16de in de lucht steken. "Ik heb geen twijfel dat hij gaat scoren en winnen", aldus Kompany. "Ik ken Romelu. In zijn hoofd heeft hij al plaats gemaakt voor die prijs in zijn woning. Naast de topschutterstitel op het EK volgend jaar. Hij gelooft daar ook echt in."

Kompany houdt de jonge gasten bij Anderlecht ook regelmatig de werkethiek van het ex-jeugdproduct van paars-wit voor. "Zonder een flinke dosis talent geraak je niet waar hij staat. Maar hij is ook obsessief bezig met zijn werk. Niemand ziet de hoeveelheid werk die hij erin steekt, maar het is indrukwekken. Hij kan alles aan. Dat wil ik ook overzetten aan onze jeugd."