Nieuwe kapitein Anderlecht verdedigt nieuwe trainer: "Hij is constant bezig met de moderne veranderingen"

Gaat Anderlecht weer het voetbal spelen van begin vorig seizoen nu Vincent Kompany aan het roer staat? Te veel romantiek? De nieuwe kapitein, Hendrik Van Crombrugge, beweert in ieder geval van niet.

“De pers ziet alles te zwart-wit. Ja, Kompany is idealistisch. Anderlecht had zo iemand nodig om deze bouwwerf weer op te bouwen, maar Vinnie is ook een winnaar. Als hij verloren heeft, is hij nog vroeger op de club en loopt hij gefrustreerd rond. Het is fout om hem als een pure idealist te omschrijven", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Kompany wil combinatievoetbal, maar daar heeft hij momenteel - vooral achteraan - de spelers niet voor. En met twee echte backs kan hij ook niet met inverted wingbacks gaan spelen.

“Kompany wil mooi voetballen zoals City, maar ook resultaten behalen. We zullen ons aanpassen. Vinnie is continu bezig met de moderne ontwikkelingen in het voetbal. Kompany past zich gewoon aan aan de noden van de groep.”