Het wordt er niet beter op: Messi woedend na uitlekken inhoud gesprek met Koeman

De soap rond Lionel Messi en Barcelona is bijlange nog niet gedaan. De sterspeler is naar verluidt in een serieuze colère geschoten nadat zijn gesprek met de nieuwe trainer, Ronald Koeman, uitlekte.

Messi kwam eerder terug uit vakantie om met Koeman te praten. In dat gesprek zou hij gezegd hebben dat hij Barcelona zou willen verlaten. De inhoud van dat gesprek werd al snel door radiostation RAC1 naar buiten gebracht. Nu weet iedereen dat Messi in de clinch ligt met voorzitter Bartomeu en hij zou dan ook zeker weten dat het van die kant gelekt werd. Volgens Messi om hem neer te zetten als kapitein die het zinkend schip verlaat. De Argentijnse sterspeler heeft Bartomeu al voor schut gezet omdat hij vindt dat die verantwoordelijk is voor de huidige crisis. Dat Bartomeu ook Suarez, die een goeie vriend is van Leo, wil wegdoen, maakt het er allemaal niet beter op.