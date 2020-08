Te ontgoocheld: Romelu Lukaku liet verliezersmedaille voor wat ze was

De podiumceremonie na een finale levert altijd dezelfde beelden op: pure euforie bij de winnaars en bedrukte gezichten bij de verliezers, die hun medaille zo snel mogelijk in ontvangst willen nemen en zich uit de voeten willen maken.

Romelu Lukaku zat vrijdagavond in het verliezende kamp. Hij opende de score, maar bij de matchbepalende treffer duwde hij de bal in eigen doel. De teleurstelling was enorm bij 'Big Rom', een echte winnaar.

Terwijl zijn ploegmaats hun medaille in ontvangst gingen nemen op het podium en ontroostbaar voorbij de beker moesten wandelen, was er geen spoor van de Rode Duivel.