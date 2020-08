Vincent Kompany maakt zijn eerste selectie bekend, nog geen plek voor nieuwkomer Mustapha Bundu

Vincent Kompany heeft zijn eerste selectie als trainer bekendgemaakt. Anderlecht neemt het zondag op tegen Moeskroen.

Kompany heeft in zijn selectie nog geen plek voor Mustapha Bundu. De nieuwe aanwinst krijgt nog tijd om zich aan te passen. Dat Bundu vorige maand nog positief testte op het coronavirus en daar dus nog van aan het herstellen is, kan zeker een rol hebben gespeeld in die beslissing.

Ook voor Hannes Delcroix en Edo Kayembe is er geen plek meer in de selectie, waar Kompany weinig verdedigende opties in selecteerde. Zou hij straks zelf nog invallen?

Adrien Trebel kan wel weer rekenen op een selectie en de Fransman zal waarschijnlijk wel starten. Kompany gaf op de persconferentie voorafgaand de wedstrijd al aan dat het zijn beslissing was om Trebel weer op te nemen in de ploeg.