🎥 Lineker, De Bruyne, Yaya Touré... wensen Kompany succes voor eerste match als trainer

Kompany kwam tegen Moeskroen niet verder dan een gelijkspel in zijn trainersdebuut van Anderlecht. Aan de gelukswensen van de voetbalwereld zal het niet gelegen hebben.

Want net voor de wedstrijd stuurde Anderlecht een video de wereld in waarin onder meer Kevin De Bruyne, Gary Lineker en Yaya Touré de voormalige speler succeswensen in zijn trainersdebuut.

Het was een heel zuur gelijkspel voor Anderlecht aangezien Moeskroen meer dan een helft met 10 man moest spelen en pas in de 90e minuut de gelijkmaker kon maken.