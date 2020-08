Tom Van Imschoot (Lierse K) klaar voor pittige opener tegen Westerlo: "Mijn jongens zullen strijd leveren"

Zondagmiddag maakt Lierse Kempenzonen onverhoopt haar opwachting in het Belgische profvoetbal. En de uitwedstrijd tegen de buren uit Westerlo wordt meteen een serieuze test voor Tom Van Imschoot en co.

"Lierse is een club die thuishoort in het profvoetbalt", stelt Tom Van Imschoot in Gazet van Antwerpen. "Als je deze kans krijgt, mag je ze niet laten liggen. Ik had graag nog twee extra oefenduels afgewerkt om ons type-elftal nog twee keer negentig minuten te laten spelen. Maar dat mag hoe dan ook geen excuus zijn."

"Ik vind het veel erger dat die late duidelijkheid ons heel wat parten gespeeld heeft in onze transferpolitiek. Het is slikken dat ik nu jongens bij concurrenten zie voetballen omdat wij hen anderhalve maand geleden geen zekerheid konden bieden over 1B. Al ben ik tevreden over onze huidige kern. We hebben eendracht nodig en daar hebben we ook op gescreend. Vlaams, Kempens en jong."

Met Westerlo krijgen de Pallieters meteen een erg zware tegenstander voorgeschoteld. "Klopt, maar die partij mag ons zeker niet afschrikken. Een eerste match is vaak iets speciaals, zeker nu er zonder publiek wordt gevoetbald. We kennen de sterktes van Westerlo, het is aan ons om daar juist op in te spelen. We moeten strijd leveren en mentaliteit tonen, en ik twijfel er niet aan dat deze groep dat ook zal brengen. De jongens hebben het in zich om tot het uiterste te gaan. Dat we door iedereen als underdog in deze reeks worden beschouwd, moet voor extra motivatie zorgen bij mijn groep", besluit Van Imschoot, die als speler nog uitkwam voor Westerlo.