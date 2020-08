UEFA gaat gesprekken aanknopen om Final 8 te behouden

Door het coronavirus werd de Champions League uitgesteld en kregen we een nieuwe versie van de knock-outfase.

Het coronavirus bracht ons de Final 8 en veel fans zijn wel fan van het nieuwe format. Vanaf de kwartfinales werden de wedstrijden op één locatie afgewerkt en was er geen sprake meer van terugwedstrijden.

Dat bracht ons attractief en aanvallend voetbal. Zo waren we getuige van de indrukwekkende 8-2 overwinning van Bayern München tegen Barcelona en ging PSG overtuigend winnen met 3-0 tegen Leipzig.

De UEFA heeft ook te horen gekregen dat er veel voorstanders zijn van het nieuwe format en gaat gesprekken aanknopen om de Final 8 te behouden.

"Ik moet toegeven dat ik het zelf interessanter vind", zegt UEFA-voorzitter Ceferin. "Het coronavirus dwong ons om de format aan te passen, maar zo hebben we wel iets nieuws en interessants ontdekt."

"We hebben minder behoudend voetbal te zien gekregen. Als er een team scoort, dan moet het andere team wel naar voren trekken en zelf weten te scoren. Want er is geen terugwedstrijd meer om een resultaat recht te trekken."

"Het enige probleem waar we nog op gaan stoten is het inpassen van de Final 8 in de kalender van de Europese competities", sluit Ceferin af.