Leko zet D'Onofrio nog serieus aan het werk: "We hebben Gent en Club Brugge geklopt met Antwerp B hé"

Ivan Leko laat zijn fijnbesnaarde voetballers momenteel aan de kant. Het ziet er niet naar uit dat hij veel geloof heeft in jongens als Benson of Miyoshi. Na de match tegen Gent liet hij alvast weten dat hij aanvallende versterking verwacht.

Hallo Luciano D'Onofrio? De sportief directeur van The Great Old zal nog moeten uitpakken als hij zijn trainer gelukkig wil houden. "Aanvallend missen we nog kwaliteit", aldus de Kroaat, die graag met twee spitsen zou spelen. Hij wil dus nog een snelle aanvaller die rond Mbokani kan zwerven.

Leko liet duidelijk merken dat het transferwerk nog niet af is. "We hebben Club Brugge en Gent - de twee beste ploegen van België - geklopt met Antwerp B hé", knipoogde hij. "Ja, we hebben nog extra versterking nodig om onze ambities te kunnen waarmaken. Op dit moment zijn we nog geen titelkandidaat. Ik hoop dat we nog drie-vier goeie spelers kunnen transfereren."