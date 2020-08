Ook tegen Racing Genk geen Mehdi Carcela op het terrein: "Volgens de regels mag ik slechts elf spelers opstellen..."

Ook tegen Racing Genk bleef Mehdi Carcela 90 minuten lang aan de bank gekluisterd. Toen er na afloop van de wedstrijd vragen werden gesteld over zijn Marokkaanse sterspeler, reageerde de Franse T1 licht geïrriteerd.

Een vuistje met Michel Preud'homme, wat dollen in de warming-up en wat loslopen langs de lijn: zo zag de zondagmiddag van Mehdi Carcela eruit. Terwijl jongens als Boljevic en Cop speelgelegenheid kregen, bleef de Marokkaan voor de derde week op rij achter zonder speelminuten.

"Of er iets aan de hand is met Mehdi? Nee... Het klopt dat hij niet speelt, maar hij is niet de enige", reageert Montanier ietwat geïrriteerd. "Helaas schrijven de regels voor dat ik slechts elf spelers mag opstellen. Mehdi komt er wel, het seizoen is nog erg lang trouwens. Het is op basis van de vorm van vandaag dat ik mijn beslissingen neem. En vergeet niet: je hebt slechts drie minuten per wedstrijd de bal, maar die andere 87 minuten zijn minstens even belangrijk", geeft Montanier een duidelijk signaal aan Carcela.

Ook linksachter Nicolas Gavory kwam even terug op de situatie van Carcela. "Iedereen weet dat hij een topvoetballer is. Maar het is nu eenmaal de trainer die beslist. Ik kan alleen maar zeggen dat het goed gaat met Mehdi", aldus de Fransman.