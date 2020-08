Cercle Brugge krijgt met Nicolas Anelka speciale gast op bezoek

Cercle Brugge is met 6 op 9 goed aan het seizoen begonnen, maar het advies van een voormalig Frans international die voor Arsenal, Juventus, Chelsea en Real Madrid speelde zullen ze bij de vereniging niet snel afslaan.

Nicolas Anelka en Paul Clement kennen elkaar van in hun gezamenlijke periode bij Chelsea. Wanneer de Fransman dan eens in het land is, dan gaat hij al eens op bezoek bij zijn oude vriend.

Anelka nam uitgebreid de tijd om een gesprek aan te knopen met Clement en nam ook een groepsfoto met de spelers van Cercle Brugge.

Anelka heeft een Belgische vrouw en zijn zoontje speelt in de jeugd van Anderlecht. De gewezen Franse aanvaller spendeert dus heel wat tijd in ons land.