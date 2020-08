De dromen van Dessers stoppen niet in de Luminus Arena: "Misschien krijg ik ooit de kans om in een topcompetitie te voetballen"

Cyriel Dessers leeft zijn droom. Of beter gezegd: de aanvaller leeft zijn huidige droom. Er staan immers nog een aantal zaken op zijn wenslijst. "Maar eerst en vooral hoop ik dat het er bij KRC Genk zal uitkomen."

Topschutter worden in de Eredivisie: check. Transfer versieren naar droomclub: check. “Ik bel al van jongs af aan supporter van KRC Genk”, vertelt Cyriel Dessers bij Eleven Sports. “Ik herinner me de titel in seizoen 2001-2002. Dat was een ploeg met Wesley Sonck, Moumouni Dagano, Koen Daerden, Josip Skoko. Ze speelden Champions League tegen Real Madrid. Dat spreekt aan, hé.”

Dessers koos zorgvuldig zijn pad naar de Luminus Arena. Via OH Leuven en Sporting Lokeren ging het naar de Eredivisie. NAC Breda, FC Utrecht en Heracles stoomden hem vervolgens klaar voor de transfer naar Genk. “Ik heb niet enkel een emotionele keuze gemaakt. Genk is de juiste stap. Ik kon misschien naar een topcompetitie trekken, maar dat zou te opportunistisch geweest zijn.”

“Al heb ik nog steeds ambitie”, besluit de aanvaller. “Ik zit bij een topclub in België en ik wil prijzen winnen. Bovendien wil ik heel graag international (Dessers werd opgeroepen voor de Nigeriaanse nationale ploeg, maar het coronavirus stak een stokje voor zijn debuut, nvdr.) worden. En misschien krijg ik ooit de kans om in een topcompetitie te voetballen.”