Van tribune naar basisplek voor STVV'er: "Gelukkig wist ik al in het begin van de week dat ik ging spelen"

Door het uitvallen van De Ridder en de schorsing van Sankhon was het puzzelen voor Kevin Muscat tegen KV Oostende. Hij posteerde daarom Wolke Janssens op rechtsachter, die voor het eerst dit seizoen in actie kwam bij de Kanaries.

En dat is best opvallend, want de voorbije twee wedstrijden moest Janssens vrede nemen met een plekje in de tribune. "Gelukkig vertelde me coach al in het begin van de week dat ik zou gaan spelen. Dus ik heb zeker de tijd gehad om me voldoende voor te bereiden", vertelde de omgeschoolde aanvaller na afloop van de partij.

Janssens zag andermaal een Truiense verdediger uitvallen. Teixeira werd vlak voor rust met rood bestraft na een drieste ingreep op Sakala. "In de voorbereiding slikten we al heel wat rode kaarten. De coach zei ons dat we daaraan moesten werken... Vandaag vielen er sowieso veel kaarten, maar twee rode kaarten in drie wedstrijden is teveel van het goede."

En zo moest de jubilaris -Janssens speelde zijn vijftigste officiële wedstrijd in het shirt van STVV- al bij al tevreden zijn met een puntendeling. "Op voorhand waren de drie punten het enige waarmee we tevreden zouden zijn. Maar gezien het wedstrijdverloop: de rode kaart, de strafschop... moeten we blij zijn met dit puntje. Al moet ik wel zeggen dat wij misschien ook een strafschop verdienden in die fase met Lee. In dat opzicht zijn we dan wél weer te braaf", besluit Janssens.