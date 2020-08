"Niet enkel materiaalman Joske, maar ook hij is Rat in hart en nieren én een clubicoon"

Een man op de achtergrond, maar in de gesprekken met het clubbestuur en de technische staf komt er toch altijd één naam naar voor bij Beerschot: die van Marc Noé. Het werk dat hij in de schaduw doet wordt zwaar geapprecieerd, ook door analist Hein Vanhaezebrouck.

Lid van de technische commissie en jeugdcoördinator Noé heeft een geweldige impact op de werking van de club. "Iemand met een fantastische visie, die altijd uitgaat van de eigen kwaliteiten. En ­iemand die ik allang ken, een soulmate zelfs. We zaten ooit in dezelfde klas voor het UEFA A-diploma", aldus Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

"Maar omdat een van de lesgevers trainer was op een veel lager niveau en zich niet geschikt vond om bepaalde lessen te geven, stonden Marc en ik zélf uren voor de groep. Hij zit ook al zó lang bij Beerschot. Men heeft het altijd over Joske, de materiaalman, die daar al heel zijn leven zit, maar Marc Noé is evenzeer een Rat in hart en nieren en een clubicoon."